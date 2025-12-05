Девушка погибшего, пытавшаяся вмешаться, также получила ножевое ранение.

В селе Заречное Собинского района Владимирской области произошло убийство. Как рассказали , 41-летний мужчина приехал в гости к матери, где после застолья на балконе поссорился с отчимом.В ходе конфликта 57-летний отчим схватил нож и нанёс пасынку несколько ударов в грудь, что привело к его гибели. Девушка погибшего, пытавшаяся вмешаться, также получила ножевое ранение и сейчас находится в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.Отчиму уже предъявлено обвинение, и по решению суда он заключён под стражу. Расследование продолжается, проводятся экспертизы и собираются доказательства.