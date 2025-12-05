Женщина потратила их не по назначению. Суд по иску прокурора обязал женщину вернуть более 400 тысяч в региональное Отделение Соцфонда. Прокуратура установила, что жительница Судогды – мать

Женщина потратила их не по назначению. Суд по иску прокурора обязал женщину вернуть более 400 тысяч в региональное Отделение Соцфонда. Прокуратура установила, что жительница Судогды – мать двоих детей – потратила средства материнского капитала на улучшение жилищных условий – построила дом на земельном участке в посёлке Головино. В соответствии с нотариальным обязательством женщина должна была