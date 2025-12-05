Госстройнадзор Владимирской области выдал заключение о соответствии новой школы на 1200 мест в Суздале всем требованиям проектной документации. Это самая большая школа в регионе,

Госстройнадзор Владимирской области выдал заключение о соответствии новой школы на 1200 мест в Суздале всем требованиям проектной документации. Это самая большая школа в регионе, строительство которой началось в июле 2023 года. Здание сложной архитектурной формы разделено на четыре блока: для средних и старших классов, с актовым залом и столовой, для начальных классов и отдельный спортивный