Росмолодёжь проводит Всероссийский конкурс «Время молодых», в рамках которого организовано голосование по выбору Молодёжной столицы России – 2026 и Города молодёжи. Центральный федеральный

Росмолодёжь проводит Всероссийский конкурс «Время молодых», в рамках которого организовано голосование по выбору Молодёжной столицы России – 2026 и Города молодёжи. Центральный федеральный округ на нём представляют города Смоленск и Елец. Проголосовать за них можно до 18 декабря на портале «Госуслуги». Смоленск – одна из ведущих площадок страны для развития креативных индустрий и поистине студенческий город.