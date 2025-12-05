В ходе проверок в школах Радужного, а также в Улыбышевской и Вяткинской школах был выявлен целый ряд нарушений.

Во Владимирской области школьники оставляют половину еды в тарелках. Об этом , указывая на серьезные проблемы в организации питания.В ходе проверок в школах Радужного, а также в Улыбышевской и Вяткинской школах был выявлен целый ряд нарушений: ножи без маркировки и с пластиковыми ручками, старая утварь, сколы на посуде, использование деревянных досок и алюминиевых кастрюль. В двух школах также зафиксированы проблемы со слабым напором воды и отсутствием документов по обслуживанию питьевых фонтанчиков.Хотя некоторые недочеты школы начали исправлять сразу, главная проблема остается — устаревшее оборудование столовых. Это не только влияет на качество питания, но и, возможно, является причиной, по которой дети не доедают.