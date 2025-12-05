Народный коллектив «Академический женский хор» из Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина добился выдающегося успеха. Наши талантливые землячки завоевали

Народный коллектив «Академический женский хор» из Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина добился выдающегося успеха. Наши талантливые землячки завоевали главную награду на Всероссийском хоровом фестивале-2025. Об этом поделились в Минкульте области. Хор был отмечен в номинации «Взрослые учебные хоры». Церемония награждения и гала-концерт финалистов состоялись 4 декабря в Центральном музее Великой Отечественной войны в