10 признаков, что Новый год еще не наступил:
1.В объявлениях о скидках вместо нулей появились снежинки.
2.В женских телепередачах рассказывают о том, как достичь Нового года одновременно с любимым.
3.Вы перерыли весь дом в поисках новогодних открыток с нужным животным, которые купили 12 лет назад.
4.Елки в лесу стараются прикинуться куцыми и облезлыми.
5.Вы начинаете засматриваться на елочки возле Мавзолея.
6.Во всей квартире (а не только в туалете) пахнет хвойным освежителем воздуха.
7.Вы решили не пить до Нового года.
8.Ваш кот нагадил под елочкой прямо на подарки.
9.Ваш ребенок что-то загадочно вырезает ножницами. Возможно, снежинку из вашего паспорта вам в подарок.
10.Шампанское еще есть, но уже дороже.
еще анекдот!