Во Владимирской области завершился региональный этап конкурса «Директор года-2025». За почетное звание в этом году боролись 19 руководителей городских и сельских школ. Об этом рассказали во

Во Владимирской области завершился региональный этап конкурса «Директор года-2025». За почетное звание в этом году боролись 19 руководителей городских и сельских школ. Об этом рассказали во Владимирском институте развития образования. Этот конкурс, направленный на выявление и поощрение талантливых управленцев в сфере образования, проводится в регионе уже четвертый год. Из пресс-релиза ВИРО По итогам конкурсных испытаний