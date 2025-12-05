Сначала аферисты выманили у него код из СМС под предлогом замены счетчика.

Во Владимире благодаря бдительности банковского менеджера и оперативным действиям участковой уполномоченной полиции удалось предотвратить крупное мошенничество. Сотрудница банка обратила внимание на пожилого клиента, который пытался снять два миллиона рублей, вел себя растерянно и получал подозрительные звонки. Об этом рассказалиПрибывшая на место полицейская быстро выяснила, что 78-летнего пенсионера обманули мошенники. Сначала они выманили у него код из СМС под предлогом замены счетчика, затем сообщили о взломе «Госуслуг» и, представившись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ, убедили мужчину перевести все сбережения – а это в общей сложности 10 миллионов рублей – на «специальный счет», угрожая уголовной ответственностью за разглашение.Пенсионер вовремя одумался и поблагодарил спасителей. Полиция проводит проверку, а бдительная сотрудница банка получила благодарственное письмо. Этот случай вновь напоминает о важности осторожности и внимательности к подозрительным звонкам и просьбам.