Жители Владимира уже могут отправить свои новогодние послания главному зимнему волшебнику. В городе начал работу специальный почтовый ящик Деда Мороза. Об этом поделились в пресс-службе

Жители Владимира уже могут отправить свои новогодние послания главному зимнему волшебнику. В городе начал работу специальный почтовый ящик Деда Мороза. Об этом поделились в пресс-службе УФПС Самарской области. Особый ящик для писем установлен в клиентском зале отделения почты № 600000 по адресу: ул. Подбельского, д. 2. Он будет принимать новогодние послания до конца декабря. Отправить письмо