Сегодня во Владимире начался монтаж главной городской ёлки на Соборной площади, сообщает администрация города Владимира. Одновременно ведутся работы по установке новогодней ели «Домашняя» в сквере на Всесвятской в микрорайоне Юрьевец. Напомним, ель «Домашняя» с 2008 года украшала Соборную площадь. Новую 18-метровую новогоднюю красавицу для владимирцев изготовил и должен установить питерский предприниматель Дмитрий Бурлаков. Согласно техническому