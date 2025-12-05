С 2026 года вырастут выплаты для самых незащищенных категорий населения.

Во Владимирской области планируют проиндексировать социальные пособия. Проект постановления об этом, разработанный региональным Минсоцзащиты, ужеСогласно документу, с 2026 года вырастут выплаты для самых незащищенных категорий населения. Например, малообеспеченные семьи и одинокие граждане будут получать на 231 рубль больше — 4503 рубля вместо 4272. Пособие для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, увеличится на 769 рублей, до 15 004 рублей.Также предусмотрено увеличение единовременной выплаты ко Дню Победы для «детей войны» — она составит 3200 рублей, что на 200 рублей больше, чем сейчас. В целом, проект предполагает небольшой, но все же рост основных социальных выплат в регионе.