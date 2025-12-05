Это на 30% экономичнее ручного труда и в 2,5 раза быстрее и дешевле.

Владимирская область взяла курс на инновации: теперь здесь можно использовать дроны для увеличения урожайности конопли. , это позволит уже в следующем году нарастить урожай на 20%.Сельскохозяйственные беспилотники с автопилотом и множеством сенсоров будут эффективно распылять удобрения, что, как ожидается, на 30% экономичнее ручного труда и в 2,5 раза быстрее и дешевле.Площади под коноплей в регионе уже выросли до 500 гектаров, и урожай активно используется в текстильной промышленности, производстве бумаги и упаковки в качестве альтернативы хлопку.