Во Владимирской области наблюдается положительная динамика в отношении ВИЧ-инфекции – количество новых случаев постепенно снижается. В 2024 году было зарегистрировано 411 случаев, а за 10

Во Владимирской области наблюдается положительная динамика в отношении ВИЧ-инфекции – количество новых случаев постепенно снижается. В 2024 году было зарегистрировано 411 случаев, а за 10 месяцев 2025 года – 321 случай. Преимущественно (более 55%) ВИЧ-инфекция выявляется у мужчин. Основной путь передачи – половой (более 60% случаев), остальные 40% приходятся на парентеральный путь (через кровь). На