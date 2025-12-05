Во Владимирской области подвели итоги сезона всероссийской экологической акции «Вода России». За восемь месяцев – с марта по октябрь 2025 года — участники провели 58 субботников по очистке

Во Владимирской области подвели итоги сезона всероссийской экологической акции «Вода России». За восемь месяцев – с марта по октябрь 2025 года — участники провели 58 субботников по очистке берегов рек и озер, сообщили в Министерстве природопользования и экологии ВО. Общими усилиями сотрудников регионального министерства природопользования, представителей муниципалитетов, волонтеров, школьников и студентов было очищено 72 километра береговой