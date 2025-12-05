Женщина потратила более 400 тысяч рублей на строительство дома.

В Судогде Владимирской области местная жительница попала под суд за нарушения при использовании материнского капитала. ПодробностиЖенщина потратила более 400 тысяч рублей на строительство дома, обязавшись оформить его в долевую собственность с мужем и детьми. Однако вместо этого она продала участок с недостроенным домом своей матери всего за 50 тысяч рублей, нарушив права семьи.Прокурор подал иск, и суд обязал её вернуть всю сумму материнского капитала в Социальный фонд. Решение пока не вступило в силу.