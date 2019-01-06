В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины.

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины.Как пишет International Policy Digest, сенаторы заявили, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Объясняется это ростом радикальных настроений на Украине, ее непродуктивной экономической политикой, использованием правоохранительных органов и судов для выполнения политических задач.Судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем был назван "пародией на суд" из-за отсутствия существенных доказательств вины, большого количества материальных нарушений и пренебрежения к закону.Помимо этого, сенаторы обеспокоены ростом числа политических преследований перед выборами на Украине, также они опасаются обострения вооруженного конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.