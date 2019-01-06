Голливудский актер Леонардо ДиКаприо недавно тайно предстал перед судом, чтобы дать показания по делу о хищениях из малайзийского инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо недавно тайно предстал перед судом, чтобы дать показания по делу о хищениях из малайзийского инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По мнению обвинителей, ДиКаприо обладает полезной информацией о малайзийском финансисте Лоу Тек Джо (Джо Лоу). Последний, как предполагается, похитил из инвестиционного фонда миллиарды долларов, затем "отмыл" их, после чего финансировал кампанию, чтобы завершить расследование.Согласно данным источников издания, актера считают важным свидетелем по этому делу. Что именно ДиКаприо рассказал суду, не сообщается.По информации The Washington Post, актера и финансиста познакомил Риза Шахриз бин Абдул Азиз, приемный сын бывшего малайзийского премьер-министра Наджиба Разака, которому в Малайзии были предъявлены обвинения в связи с этим скандалом. Между ДиКаприо и Джо Лоу возникли довольно близкие отношения: финансист, в частности, помог актеру найти финансирование для фильма "Волк с Уолл-стрит". Джо Лоу объявлен в международный розыск Малайзией, США и Сингапуром. По некоторым данным, он может скрываться в Китае.Согласно данным расследования, из фонда 1MDB было похищено более 4,5 миллиарда долларов. Разразившийся коррупционный скандал стал основной причиной поражения правительства во главе с Наджибом Разаком на выборах, прошедших в Малайзии 9 мая прошлого года. Экс-премьер, его супруга и несколько помощников арестованы по делу 1MDB. Следствие по данному делу ведется сразу в нескольких странах.Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием ДиКаприо.