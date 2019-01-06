Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП. В интервью украинскому телеканалу NewsOne сложившееся положение дел прокомментировал экономический и политический эксперт Владимир Дебой.

Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП. В интервью украинскому телеканалу NewsOne сложившееся положение дел прокомментировал экономический и политический эксперт Владимир Дебой.По его словам, максимальные запасы золотовалютного резерва Украины пришлись на осень 2013 года и составляли более 20 миллиардов долларов США. С тех пор началось постепенное сокращение золотовалютных украинских запасов, и хотя "эта копилка пополняется" благодаря Международному валютному фонду, одновременно растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. "И долговая яма становится все глубже", — говорит эксперт.Вместе с ростом долгов происходит падение экономики — уменьшение производства валового национального продукта. Общий долг Украины, превышающий 70 процентов от ВВП государства, он назвал "довольно критическим положением".Ситуацию усугубляет то, что на этот и следующий годы Украине предстоят самые большие выплаты по долгам, к тому же на 2019 год в Украине намечены сразу двойные выборы."Это все будет иметь большое и, скорее всего, негативное влияние на макроэкономику страны и инвестиционную составляющую", — подытожил эксперт.