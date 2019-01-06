Актера Владимира Дыховичного похоронят в Соединенных Штатах Америки, где проживает его мать. Причина смерти 30-летнего актера до сих пор не названа. Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался 2 января 2019 года.

Актера Владимира Дыховичного похоронят в Соединенных Штатах Америки, где проживает его мать — Ольга Черепанова."Володю похоронят в США, дата еще не определена", — сообщил ТАСС источник в окружении семьи актера.Причина смерти 30-летнего актера до сих пор не названа. Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался 2 января 2019 года.Прощание с ним прошло в "Электротеатре Станиславский", отпевание — в храме Софии в Средних Садовниках.Владимир Дыховичный закончил ВГИК и успел сняться в таких фильмах, как "Лето", "Икария", "Вдвоём на льдине", а также сериале "Бессонница".