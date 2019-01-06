Совершенно неожиданно для поклонников Анастасия Волочкова и Ксения Собчак стали мило общаться. Это крайне удивило пользователей Сети, ведь раньше они были чуть ли не самыми лютыми врагами.

Совершенно неожиданно для поклонников Анастасия Волочкова и Ксения Собчак стали мило общаться. Это крайне удивило пользователей Сети, ведь раньше они были чуть ли не самыми лютыми врагами.Собчак призналась, что в юности хорошо общалась с Волочковой. Тогда светская львица дружила с олигархом Вячеславом Лейбманом, и у них был роман.Собчак познакомила Волочкову с неким мужчиной, однако он оказался не интересен балерине. Последняя переключила все свое внимание на олигарха, который крутился вокруг приятельницы.Что происходило после этого между Волочковой и Лейбман, история умалчивает, однако билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, где пара ехала вместе, до сих пор хранятся у светской львицы. Волочкова уверяет, что она всегда нормально общалась с Собчак.Никакой вражды между знаменитостями не было и нет. Балерина всегда рада видеть Собчак на своих концертах, передает сайт "Комсомольская правда".Материал дополняется.