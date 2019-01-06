Национальное общество кинокритиков США огласило в субботу свой список лучших фильмов и актерских работ минувшего года. Главной картиной года назван фильм Наездник китайской постановщицы Хлои Чжао.

Национальное общество кинокритиков США огласило в субботу свой список лучших фильмов и актерских работ минувшего года. Главной картиной года назван фильм "Наездник" китайской постановщицы Хлои Чжао.Премьера этой ленты состоялась в мае 2017 года в Каннах, однако в прокат она вышла год спустя. В фильме рассказывается об американском ковбое и дрессировщике лошадей, который оставил свою карьеру после травмы головы.На второе место критики поставили фильм режиссера Альфонсо Куарона "Рома". Эта картина в прошлом году была удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля. Помимо этого, "Рома" может получить американскую премию "Золотой глобус" в номинации Лучший иностранный фильм (церемония пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени).Лучшим актером года критики назвали Итана Хоука, сыгравшего главную роль в фильме "Дневник пастыря", а лучшей актрисой — Оливию Колман ("Фаворитка"). Лучшим режиссером признан Куарон за постановку "Ромы", которому также прочат и "Золотой глобус", сообщает ТАСС.