На туманном Альбионе стартовала стадия 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором в борьбу вступили клубы премьер-лиги. Манчестер Юнайтед открыл игровой день в турнире матчем против Рединга, одержав победу со счетом 2:0.

На туманном Альбионе стартовала стадия 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором в борьбу вступили клубы премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" открыл игровой день в турнире матчем против "Рединга", одержав победу со счетом 2:0.Победу "красным дьяволам" принесли полузащитник Хуана Мата, который поразил ворота соперника на 22 минуте ударом с 11-метровой отметки, а также форвард Ромелу Лукаку, с передачи Алексиса Санчеса увеличивший преимущество "Юнайтед".Победа над "Редингом" стала для "МЮ" пятой подряд под руководством норвежца Уле-Гуннара Сульшера, назначенного исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Этой победой норвежец повторил рекорд легенды клубы сэра Мэтта Басби, также одержавшего после назначения в 1945 году пять побед кряду.Также отметим, что из клубов премьер-лиги в 1/16 финала Кубка Англии пробился еще и лондонский "Челси", который в домашнем матче одержал победу над "Ноттингем Форест" (2:0). Оба гола в составе "синих" забил испанец Альваро Мората.