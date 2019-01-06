В одном из общежитий Московского государственного строительного университета (МГСУ), которое расположено на Ярославском шоссе, в субботу, 5 января, произошла массовая драка. Пострадали несколько человек.

В одном из общежитий Московского государственного строительного университета (МГСУ), которое расположено на Ярославском шоссе, в субботу, 5 января, произошла массовая драка. Пострадали несколько человек.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, на месте работают полиция и скорая помощь. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности нескольких участников конфликта — их доставят в отдел полиции для разбирательства.По информации "Интерфакса", который ссылается на неназванные источники в полиции, подрались иностранные студенты. Сообщается, что в потасовке участвовали, в частности, граждане Китая.Тот же источник добавил, что серьезных травм никто не получил. "Госпитализированных пока нет", — добавил он.