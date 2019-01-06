Сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе, где площадь возгорания на перекачивающей станции увеличилась вдвое.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе, где площадь возгорания на перекачивающей станции составила 300 квадратных метров.Пожар начался в печи выпаривания воды цеха подготовки и перекачки нефти. Во время пожара произошел разлив нефтепродукта. Сначала бороться с огнем начали на самом предприятии, но безуспешно. Сейчас туда прибыли сотрудники МЧС с техникой; скоро прибудут дополнительные силы. По предварительным данным, погибших, пострадавших и угрозы распространения на соседние объекты нет, сообщает ТАСС.