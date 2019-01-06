Полицейская Газель врезалась в легковой автомобиль Peugeot под управлением женщины-водителя. После столкновения последней потребовалась медицинская помощь. Судя по записи, сделанной камеры наблюдения, правоохранители двигались на запрещающий сигнал светофора с выключенными проблесковыми маячками.

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент столкновения полицейского автомобиля и легковушки, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 4 января, на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в Липецке.Судя по кадрам ролика, водитель легкового Peugeot начал движение на разрешающий сигнал светофора и через несколько мгновений в него врезалась полицейская "Газель". Исходя из записи, можно сделать вывод, что у спецтранспорта не были включены проблесковые маячки.Как сообщают СМИ, в результате аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем легковушки.