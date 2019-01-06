Злоумышленники похитили из торгового зала магазина 30 бутылок алкогольной продукции на сумму около 7,5 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле такси...

«Сотрудники полиции ОМВД России по Рязанскому району задержали одного из подозреваемых в грабеже из магазина», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о грабеже в продуктовом магазине, расположенном на Рязанском проспекте. Установлено, что двое неизвестных похитили из торгового зала магазина 30 бутылок алкогольной продукции на сумму около 7,5 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле такси.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали одного из подозреваемых на Рязанском проспекте. Им оказался ранее судимый 36-летний приезжий, который распорядился похищенным по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18