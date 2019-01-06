В итальянском Валь-ди-Фьемме проходит заключительный этап лыжной многодневки Тур-де Ски. В гонке на 10 км с общего старта Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места.

В итальянском Валь-ди-Фьемме проходит заключительный этап лыжной многодневки "Тур-де Ски". В гонке на 10 км с общего старта Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места.Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Ольдберг, пробежавшая десять километров за 29.34,4. Десять секунд уступила ей Наталья Непряева, 10,8 – Анастасия Седова.Пятой финишировала Юлия Белорукова. Еще одна российская лыжница Анна Жеребятьева сошла с дистанции.