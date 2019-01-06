Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Калифорнии, не Сан-Хосе Шаркс принимал Тампа-Бэй Лайтнингз, а Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз. В обеих встречах победы праздновали хозяева площадки.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Калифорнии, не "Сан-Хосе Шаркс" принимал "Тампа-Бэй Лайтнингз", а "Лос-Анджелес Кингз" – "Эдмонтон Ойлерз". В обеих встречах победы праздновали хозяева площадки.Гол Михаила Сергачева не предотвратил проигрыш "Тампа-Бэй". Равно как 28 отраженных вратарем "молний" Андреем Василевским бросков. "Акулы" победили 5:2. Для Сергачева эта шайба стала первой в текущем сезоне."Лос-Анджелес" забросил в ворота "Эдмонтона" четыре безответных шайбы. Нападающий "королей" Илья Ковальчук отметился голевым пасом. На счету капитана сборной России стало 18 очков (7 заброшенных шайб и 11 передач).