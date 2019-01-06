Школьницу из Ивантеевки наградили грамотой МЧС за спасение утопающего. 5-классница Даша смогла помочь своей подруге, которая провалилась под лед на речке. При этом девочка не растерялась и сразу же вспомнила уроки ОБЖ. Как пригодились ей школьные знания?

Школьницу из Ивантеевки наградили грамотой МЧС за спасение утопающего. 5-классница Даша смогла помочь своей подруге, которая провалилась под лед на речке. При этом девочка не растерялась и сразу же вспомнила уроки ОБЖ. Как пригодились ей школьные знания?Для 12-летней Алины спуск на ватрушке с горки едва не закончился трагедией. Внизу неширокая река, тонкий лед не выдержал. Пятиклассница вспоминает: услышала треск и моментально оказалась в воде."Лед был где-то вот здесь, а вода была мне прямо по шею. Лед проломился, когда я пыталась встать. Потом не знаю, как это произошло, я не умею плавать, но я как-то ногу положила на лед, и вроде он не проваливался", — вспоминает Алина Букур.Вечер, канун Нового года, кругом ни души. Одна подружка побежала звать на помощь, вторая — осталась."У меня тоже сначала была паника, я тоже ничего не могла сделать, но все-таки я же не такой человек, который будет просто стоять и смотреть на это", — рассказывает Даша Шабашова.Секунды потребовались Даше, чтобы собраться. "У меня в голове встряло это правило из книги по ОБЖ, которое я заучивала. Я подползла к ней на четвереньках аккуратно и, когда увидела, что она уже достаточно ползла по льду, я подала ей руку, и мы убежали", — говорит Даша.Преподаватель по ОБЖ вряд ли мог знать, что знания пригодятся так скоро. А папа Алины счастлив, что дочка цела и невредима."Благодарность учителям, что правильно их обучили, как действовать в таких экстремальных ситуациях. Дети, конечно, выговор получили, и они сами выводы сделали сразу", — говорит отец Алины Василий Букур.Грамоты в местном МЧС вручили при всех одноклассниках — подруге Даше и учителю ОБЖ.А на том месте, где едва не утонула Алина, дети с горки катаются по-прежнему. Ни одного предупреждающего об опасности знака здесь так и не появилось.