В начинке этого обновленного смартфона, приправленной чистым Android, позаботились о более мощном процессоре, светосильном дуэте тыловых камер и росте диагонали высокого экрана с челкой, который защищает Gorilla Glass 6, что вдвое прочнее стекла предыдущего поколения. Здесь также не забыли о батарее повышенной емкости, интерфейсе NFC, отдельном слоте для карты памяти microSD и качественном звуке. В чем еще ZenFone Max Pro (M2) превосходит своих соперников, разобрались Вести.Hi-tech.

В начинке этого обновленного смартфона, приправленной "чистым" Android, позаботились о более мощном процессоре, светосильном дуэте тыловых камер и росте диагонали "высокого" экрана с "челкой", который защищает Gorilla Glass 6 (вдвое прочнее стекла предыдущего поколения). Здесь также не забыли о батарее повышенной емкости, интерфейсе NFC, отдельном слоте для карты памяти microSD и качественном звуке. В чем еще ZenFone Max Pro (M2) превосходит своих соперников, разобрались 33Live.RuHi-tech.Впервые мобильную новинку от Asus официально представили именно в России — производитель рассматривает нашу страну как важный рынок для ее смартфонного бизнеса. Новый аппарат пришел на смену ZenFone Max Pro (M1) (наш обзор здесь), в котором довольно продвинутая начинка удачно сочеталась с доступной ценой. Заметим, что ZenFone Max Pro (M2) успешно соперничает со своим популярным предшественником, в том числе, по мощности процессора, размеру встроенного хранилища и качеству камер.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): технические характеристикиМодель: ZB631KLОС: Android 8.1.0 (Oreo)Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660), 4 ядра Kryo 260 Gold (2,2 ГГц) + 4 ядра Kryo 260 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 680Графический сопроцессор: Adreno 512Оперативная память: 4 ГБ, LPDDR4ХПамять для хранения данных: 64 ГБ/128 ГБ, eMCP 5.1, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 2 ТБ)Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, microUSB (USB 2.0, OTG), NFC, CTIA 3,5 мм для аудио-гарнитурыЭкран: емкостной, сенсорный, IPS, 6,3 дюйма, разрешение FHD+ (2280х1080 точек, 19:9), плотность пикселей на дюйм 403 ppi, контрастность 1 500:1, цветовой охват 94% NTSC, яркость 450 кд/кв. м, защитное стекло Corning Gorilla Glass 6, олеофобное покрытиеТыловой фото-модуль: основная камера — 12 МП, Sony IMX486 (1/2.9 дюйма, 1.25 мкм), 6-элементный объектив, ЭФР 27 мм, фазовый автофокус (0,03 с), апертура f/1.8, светодиодная вспышка, видео 4K UHD (3840х2160)@30fps, 3-осевая электронная стабилизация; вспомогательная камера – 5 МП, угол обзора 84 градуса, ИИ (13 типов сцен)Фронтальная камера: 13 МП (1,12 мкм), ЭФР 26 мм, апертура f/2.0, светодиодная вспышкаСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G LTE Cat. 4 (до 150/50 Мбит/с); LTE-FDD: b3, b7, b20…Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS, A-GPSЗвук: 5-магнитный динамик, усилитель NXP 9874Радио: FM-тюнерСенсоры: акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчики освещенности и приближения, дактилоскопический сканер (0,3 c, 5 отпечатков)Батарея: несъемная, 5 000 мА*ч, адаптер (5 В/2 А)Цвета: серый, синийГабариты: 157,9х75,5х8,5 ммВес: 175 гОбзор Asus ZenFone Max Pro (M2): дизайн, эргономикаЕсли не брать в расчет материалы корпуса, ZenFone Max Pro (M2) внешне очень похож на своего предшественника.Правда, в отличие от "металлического" ZenFone Max Pro (M1), задняя панель у нового смартфона сделана из пластика, покрытого несколькими слоями лака. Выглядит это почти как стекло, но только нескользкое наощупь. Таким образом, новинка щеголяет эффектной глянцевой "спинкой" с переливами цвета. Кстати, для корпуса предусмотрено всего два окраса – серый и синий. Увы, за красоту приходится расплачиваться быстрой потерей внешнего лоска – всевозможные отпечатки, как и на стекле, собираются здесь очень быстро.Изменение пропорции сторон экрана с 18:9 на 19:9, одновременно с увеличением его диагонали (с 5,99 дюйма до 6,26 дюйма), практически не сказалось на размерах ZenFone Max Pro (M2) в плане – 159х76 мм против 157,9х75,5 мм. Заметим, что батарею емкостью 5 000 мА*ч опять же сумели разместить в довольно тонком корпусе (8,5 мм), при этом вес нового смартфона даже уменьшился (со 180 до 175 г). Сдля сравнения, 6,26-дюймовый Xiaomi Redmi Note 6 Pro с аккумулятором 4 000 мА*ч при толщине 8,3 мм весит 182 г.Лицевая сторона ZenFone Max Pro (M2), включая "безрамочный" экран, полностью закрыта новейшим защитным стеклом Gorilla Glass 6 с закругленными краями (эффект 2.5D). Новый смартфон первым удостоился этой чести в своей линейке. Как утверждает производитель, шестая версия "горилльего стекла" способна пережить в среднем до 15 падений с высоты одного метра до того, как расколется. Это "до двух раз больше", чем выдерживает Gorilla Glass 5. Но вот от царапин, неминуемо возникающих в процессе эксплуатации, новое стекло, увы, не убережет.На небольшой "челке" над дисплеем собрали вместе объектив фронтальной камеры со вспышкой, а также датчики освещенности и приближения. А вот светодиодный индикатор прячется за тонкой декоративной решеткой "разговорного" динамика, которая размещена прямо на стыке с верхним торцом корпуса.Наэкранные сенсорные кнопки управления ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения") представлены в нижней части дисплея пиктограммами "треугольник", "круг" и "квадрат".Левое ребро занимает закрытый слот, на длинном лотке которого предусмотрены места для одновременного размещения двух модулей идентификации абонента (формата nanoSIM) и карты расширения памяти (microSD). Такая приятная опция нередко встречается в смартфонах ZenFone.Рядом с длинной качелькой регулировки громкости обосновалась столь же тонкая кнопка включения/блокировки. Различить их наощупь можно только по разной длине.Верхний торец все так же отвели под отверстие для второго микрофона (для шумоподавления).С разъемом microUSB на нижнем торце корпуса привычно соседствуют: с одной стороны — отверстие для "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор для аудиогарнитуры, а с другой — декоративная решетка "мультимедийного" динамика.Тыловой фотомодуль, состоящий из двух вертикально расположенных объективов и светодиодной вспышки, по-прежнему занимает место в левой верхней части задней панели.Чуть ниже по центру расположили круглую площадку дактилоскопического сканера и логотип Asus.Благодаря слегка изогнутой форме корпуса ZenFone Max Pro (M2) комфортно лежит в ладони, причем не особо пытаясь из нее выскользнуть.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): экранВ отличие от ZenFone Max Pro (M1), IPS-экран у новинки получил небольшую "челку", а диагональ подросла почти на 0,3 дюйма. При этом немного изменились не только пропорции сторон (с 18:9 до 19:9), но и разрешение Full HD+ (с 2160х1080 точек до 2280х1080 точек). Количество точек на дюйм осталось практически неизменным – около 403 ppi. Сохранились также широкие углы обзора, реалистичная цветопередача и контрастность изображения (1 500:1), тогда как цветовой охват увеличился с 85% до 95% цветового пространства NTSC.Как и прежде, уровень подсветки можно регулировать либо вручную, либо автоматически (опция "Адаптивная регулировка") в зависимости от уровня освещенности, максимальная яркость "по паспорту" оценивается в 450 кд/кв.м. Программа MultiTouch Tester легко распознала до десяти одновременных нажатий на емкостном экране. "Ночной режим", активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз при работе со смартфоном в вечернее время. Желтоватый оттенок экрана ("Интенсивность") регулируется самостоятельно.Корректировка цветовой температуры экрана оставлена на усмотрение пользователя. На вкладке "Масштаб изображения на экране" задается размер элементов интерфейса, а отдельная регулировка шрифта дополнена его предварительным просмотром. Напомним, что для защиты экрана в ZenFone Max Pro (M2) используется новейшее стекло Corning Gorilla Glass 6, на которое нанесено олеофобное покрытие.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): камерыВ ZenFone Max Pro (M2) обновили оба фотомодуля. К тому же, в будущей прошивке обещают поддержку функций ИИ, которые будут определять одну из 13 сцен съемки, подбирая для нее соответствующие настройки обработки данных с сенсора.В тыловом фотомодуле, включающем также светодиодную вспышку, за саму съемку отвечает основная камера. У нее 12-мегапиксельный датчик Sony IMX486 (1/2.9 дюйма, размер пикселя 1,25 мкм), 3-осевая электронная стабилизация, а также 6-линзовый объектив с фазовым автофокусом (0.03 с), светосилой f/1.8 и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 27 мм. Вспомогательная 5-мегапиксельная камера (угол обзора 84 градуса) используется для определения карты глубин резкости, которая нужна при размывании фона. Максимальное разрешение снимков у тылового фотомодуля составляет 4000х3000 точек (13 МП) при соотношении сторон 4:3.Фронтальную камеру, теперь уже на базе 13-мегапиксельного датчика (размер пикселя 1,12 мкм), оснастили широкоугольным объективом с фиксированным фокусом, ЭФР 26 мм и апертурой f/2.0. Автопортретам здесь обеспечили максимальное разрешение 4160х3120 точек (13 МП, 4:3). Для съемки в условиях недостаточного освещения фронтальный фотомодуль дополнили "мягкой" светодиодной вспышкой с рассеянным светом.Тыловая камера у ZenFone Max Pro (M2) почему-то разучилась снимать видео в "профессиональном" 4K DCI формате (4096х2160 точек), довольствуясь только "любительским" 4K UHD (3840х2160)@30fps. Лучшее качество для фронтальной камеры, по-прежнему, Full HD — (1920х1080)@30 fps. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук).Интерфейс приложения "Камера" получил лишь незначительные изменения. Пиктограммы на видоискателе позволяют определиться со вспышкой, перейти к настройкам, набору пресетов съемки, активации размытия фона, режиму улучшения портретных фото, выбору цветовых фильтров, смене камеры (тыловую на фронтальную, и наоборот) и т.д. В обновленном интерфейсе уменьшилось число предопределенных сценариев съемки. Теперь, помимо Auto, это режимы PRO, HDR, "Спорт" и "Ночная съемка". В режиме PRO, например, легко самостоятельно сделать выбор между ручной автофокусировкой, уточнить значение чувствительности ISO, выбрать ступень экспозиции, выдержку, пресет для баланса белого. Среди цветовых фильтров, накладываемых в реальном времени на фото или видео, в распоряжении часто востребованные "Монохром", "Сепия", "Негатив" и т.п.Настройка "эффекта глубины" с помощью ползунка на видоискателе наглядно показывает результаты изменения виртуальной диафрагмы. Для улучшения портретов предлагается положиться на три пресета качества ("низкое", "среднее", "высокое") или воспользоваться ручными настройками "Смягчить" и "Отбелить".Кадры с тыловой камеры можно посмотреть, например, здесь. Замена фото-модулей положительно сказалось на качестве снимков, в том числе, сделанных в помещении и при недостатке освещения. Съемка c ZenFone Max Pro (M2) оставила куда более приятные впечатления, чем его предшественник.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): звук"Мультимедийный" динамик, в конструкции которого используется пять магнитов вместо одного и звуковая катушка с металлическим каркасом, "раскачивает" усилитель D-класса NXP TFA9874 со встроенным DSP (в среднем обещают до 5,6 Вт на 8-омной нагрузке). По сравнению с ZenFone Max Pro (M1), где динамик уже звучал весьма неплохо, производитель обещает на 16% больше низких частот и на 29% меньше искажений. Фирменного аудиоплеера в смартфоне не предусмотрено, так что поначалу приходится полагаться на "Play Музыка".Встроенный FM-тюнер, для работы которого в качестве коротковолновой антенны необходима проводная гарнитура (в комплект она не входит), умеет сохранять трансляции в файлы-контейнеры типа 3GPP (ACC LC, 44,1 кГц, 2 канала). С помощью приложения "Диктофон" можно записывать беседы в обычном, низком или высоком качестве, упакованные в 3GPP, AMR и WAV файлы, соответственно.Для Bluetooth-наушников предусмотрены кодеки HD-аудио, в том числе Qualcomm aptX и aptX HD.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): начинка, производительностьZenFone Max Pro (M2) построен на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660), предназначенной для смартфонов среднего класса, готовых замахнуться на некоторые возможности флагманских устройств. Напомним, что предшественник довольствовался менее шустрой SoC Snapdragon 636. Новый чип использует восемь энергоэффективных ядер Kryo 260, при этом четыре из них работают на частоте до 1,8 ГГц, а еще четыре — до 2,2 ГГц. Он также получил графический ускоритель Adreno 512 и LTE-модем X12 (скорость загрузки 600 Мбит/с). Среди других обновлений — процессор для обработки изображений Spectra 160 ISP. Здесь также в наличии Quick Charge 4.0 и Bluetooth 5. Стоит отметить и аппаратную поддержку функций ИИ. Объем оперативной памяти ZenFone Max Pro (М2) составляет 4 ГБ LPDDR4X.Тестирование Asus ZenFone Max Pro (M2). Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Asus ZenFone Max Pro (M2). Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Asus ZenFone Max Pro (M2). Результаты в бенчмарке 3DMarkСудя по результатам на "синтетике", мощности процессора вполне хватит для того, чтобы с популярными играми типа PUBG Mobile, World of Tanks Blitz или Asphalt 9 ("Легенды") не возникло никаких проблем.Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ или 128 ГБ (eMCP 5.1). Это существенно больше, чем у ZenFone Max Pro (M1) (32 ГБ и 64 ГБ, соответственно). Хранилище легко расширить, установив на специально выделенное место в слоте карту памяти microSD/HC/XC объемом до 2 ТБ. Благодаря поддержке технологии USB-OTG, к смартфону можно подключить еще и USB-флэшку. Кроме того, пользователь нового ZenFone Max Pro (М2) может в течение одного года рассчитывать на облачное хранилище Google Drive (100 ГБ). Впрочем, такая же возможность существовала и для предшественника новинки.Два модуля идентификации абонента (формата nanoSIM) работают с одним радиомодулем в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Оба места в слоте для SIM-карт поддерживают сети 4G, причем среди полос частот есть "российская тройка" — LTE-FDD: Band 3 (1 800 МГц), Band 7 (2 600 МГц) и Band 20 (800 МГц). Работа в сетях четвертого поколения определена для категории мобильного терминала LTE Cat.4 (150 Мбит/с). В набор беспроводных коммуникаций входит Wi-Fi-модуль 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) и интерфейс Bluetooth 5.0. Жаль, что в обновленном смартфоне так и не появилось поддержки 5-ГГц диапазона Wi-FiК счастью, интерфейс NFC, как и у предшественника, остался на своем месте. С его помощью можно, например, не только связывать устройства между собой, но и читать баланс транспортной карты "Тройка", а также пользоваться бесконтактной платежной системой Google Pay.Навигационные возможности новинки оказались на удивление богатыми. Помимо GPS и ГЛОНАСС, приемник умеет ловить сигналы спутников из китайской группировки BDS, европейской Galileo и японской QZSS. Доступна также координация по сотовым и Wi-Fi сетям (A-GPS).Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): автономностьЕмкость аккумулятора новинки, по сравнению с ZenFone Max Pro (M1), не изменилась и составила те же 5 000 мА*ч. Если не перенапрягать устройство играми или навигацией, пару дней бегать в поисках розетки не придется. В комплекте со смартфоном идет только 10-ваттный адаптер (5 В/2 А). Поддержка быстрой зарядки (напряжение более 5 В или ток более 2 А), по-прежнему, отсутствует — заполнения разряженного в ноль аккумулятора придется ждать чуть меньше трех часов. Зато производитель обещает, что при заполненной на 100% батарее можно до 35 дней находиться в режиме ожидания в сетях 4G. Кроме того, накопленного заряда хватит на 45 часов разговоров (3G), или 19 часов видео на YouTube, или 23 часа веб-серфинга, или 10 часов мобильных игр. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 7-8% (тест в течение 7 часов).Функцию энергосбережения можно включить в разделе настроек "Батарея". Там же легко запретить или активировать автоматический переход в режим энергосбережения при соответствующем уровне заряда аккумулятора (5% или 15%). Для пущей экономии предлагается также минимизировать время работы подсветки дисплея.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): особенности программного обеспеченияСмартфон ZenFone Max Pro (М2), как и его предшественник, работает под управлением "чистой" версии операционной системы Android 8.1.0 (Oreo) без всяких модификаций. Вполне возможно, что в будущем он даже получит обновление до Android 9 (Pie).Стороннего софта установлено совсем мало. Интерфейс классический, без излишеств. По свайпу от верхнего края экрана открывается панель уведомлений и быстрых настроек. Для перехода к меню приложений нужен свайп от нижнего края экрана. А вот тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.После тапа с удержанием по главному экрану открывается доступ к обоям, виджетам и настройкам. А вот из жестов у ZenFone Max Pro (M2) осталось только включение/выключение подсветки дисплея по двойному тапу. Поддержка деления экрана между приложениями, разумеется, также в наличии (тап с удержанием на пиктограмме "Недавние приложения").Чуть-чуть "подкрутить" интерфейс Android, например, настроить режим "Не беспокоить" или разобраться со значками строки состояния, можно с помощью экспериментальной функции System UI Tuner.По доступным способам биометрической идентификации ZenFone Max Pro (M2) не отличается от своего предшественника. Так, для быстрой разблокировки смартфона можно зарегистрировать до пяти отпечатков пальцев. Заметим, что папиллярные узоры даже на мокрых пальцах читаются под любым углом примерно за 0,3 секунды.Кроме того, для удобной разблокировки смартфона предлагается воспользоваться функцией распознавания лица. На регистрацию физиономии обычные очки не влияют, а вот с затемненными стеклами возникают проблемы. Но главное, что нехватка освещенности (даже в полной темноте) компенсируется подсветкой экрана смартфона. Работает не слишком быстро, но уверенно.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M2): покупка, выводыИтак, если сравнить обновленный ZenFone Max Pro (M2) с его предшественником — ZenFone Max Pro (M1), новинка оказывается лучше по многим важным параметрам. Так, экран стал больше, качественнее и (благодаря Gorilla Glass 6) защищеннее. Новый процессор обеспечивает более высокую производительность, увеличился размер встроенного хранилища, а, кроме того, значительно улучшились параметры тылового и фронтального фото-модулей. При этом сохранились такие важные преимущества, как батарея повышенной емкости на 5 000 мА*ч и "чистая" ОС Android. Не следует также забывать об отдельном месте для карты памяти microSD, наличии интерфейса NFC и качественном звуке.К сожалению, новый смартфон унаследовал отсутствие 5-ГГц диапазона Wi-Fi и медленную зарядку очень емкого аккумулятора. К тому же, во время эксплуатации маркий пластиковый корпус вряд ли окажется практичнее металлического.На момент тестирования цена за предзаказ ZenFone Max Pro (M2) с конфигурацией памяти 4 ГБ/64 ГБ составляла 17 990 рублей. За такие же деньги можно было купить 6,26-дюймовый Xiaomi Redmi Note 6 Pro c 3 ГБ/32 ГБ памяти, а его модификация с 4 ГБ/64 ГБ обошлась бы на 2 тысячи дороже (19 990 рублей). Заметим, что у соперника более слабый процессор (Snapdragon 636), меньше емкость батареи (4 000 мА*ч), нет быстрой зарядки, интерфейса NFC и выделенного слота для microSD. С другой стороны, Xiaomi Redmi Note 6 Pro, помимо алюминиевого корпуса, выгодно отличается дуэтом фронтальных камер, включая 20-мегапиксельную, и наличием 5-ГГц диапазона Wi-Fi.Итоги обзора Asus ZenFone Max Pro (M2)Плюсы:Привлекательная ценаШустрый процессор"Высокий" экран с FHD+ разрешениемЗащитное стекло Gorilla Glass 6Отдельный слот для карты памяти microSDБатарея повышенной емкостиНаличие интерфейса NFCКачественный звук"Чистый" AndroidМинусы:Маркий пластиковый корпусНет высокочастотного диапазона Wi-Fi (5 ГГц)Медленная зарядка очень емкой батареи