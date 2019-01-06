Злоумышленник разбил окно квартиры на первом этаже, открыл его изнутри, влез в помещение и похитил ювелирные изделия...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 30-летнего неработающего ранее судимого приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в краже из квартиры.В полицию от 58-летней москвички, проживающей на улице Скульптора Мухиной, поступило сообщение о краже. Потерпевшая рассказала, что, открывая входную дверь в квартиру, услышала в комнате шум. Включив свет, женщина увидела беспорядок, открытое разбитое окно и обнаружила пропажу ювелирных изделий. Она незамедлительно обратилась в полицию. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маршала Неделина задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник разбил окно квартиры на первом этаже, открыл его изнутри, влез в помещение и похитил ювелирные изделия. Услышав шум входной двери, мужчина выпрыгнул через открытое окно и скрылся. Похищенное он продал, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39