За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Филадельфия Флайерз на своей площадке потерпела минимальное поражение от Калгари Флэймз. Итоговый счет 3:2 в пользу гостей.

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Филадельфия Флайерз" на своей площадке потерпела минимальное поражение от "Калгари Флэймз". Итоговый счет 3:2 в пользу гостей.В составе "летчиков" один результативный балл набрал российский защитник Иван Проворов, который на 13-й минуте встречи стал автором голевой передачи на Трэвиса Санхайма, открывшего счет. Однако усилий россиянина не хватило для победы. После того, как в составе "Филадельфии" забил Трэвис Конечны, соперники голами Джонни Годро, Мэттью Ткачука и Ти Джея Броди вырвали победу у "Флайерз" в овертайме.Для Проворова эта передача стала 4-й в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в активе россиянина также еще 9 заброшенных шайб.В еще одном матче дня "Оттава Сенаторз" на оказался под стать "Филадельфии" гостеприимным и проиграл "Миннесоте Уайлд" со счетом 3:4.