Во время новогоднего тиража Русского лото 1 января обладателями баснословных финансовых состояний стали два счастливчика – из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Несмотря на информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители пока не вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов.

Во времяновогоднего тиража "Русского лото" 1 января обладателями баснословныхфинансовых состояний стали два счастливчика – из Санкт-Петербурга иСвердловской области. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Несмотряна информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители покане вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов.Число мультимиллионеровв России выросло: по итогам 1264-го тиража "Русского лото" двачеловека выиграли по полмиллиарда рублей. Но победители почему-то не выходят насвязь и до сих пор не пришли за выигрышем.Как утверждаетоперационный директор по маркетингу АО "ТК "Центр" (бренд"Столото") Варвара Басанович, обычно победители дают о себе знать втечение одной-двух недель после тиража. "Мы предполагаем, что людиволнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги нешуточные. А может быть, в новогодней суете, счастливчики просто забыли пробилеты и не проверили их", – предположила Варвара Басанович и добавила,что в "Столото" ждут новоявленных миллионеров с нетерпением.Тем временем победителями лотереи уже заинтересовался крупный и среднийбизнес. Сервис заказа такси "Ситимобил" запустил специальнодля счастливчиков тариф "Вертолет". Крупнейший производительмороженого "Чистая линия" приглашает победителей зарядить удачейуникальную фабрику мороженого, расположенную на самой высокой смотровойплощадке в Европе Panorama 360, где мультимиллионеры смогут насладиться лучшимвидом на Москву.Новых русскихмиллионеров ждут и в Дубае: престижный и один из лучших в мире курортныйкомплекс Atlantis, The Palm открывает для них свои двери в подводное царство.Отель готов разместить гостей в уникальных подводных супер-люксах Poseidon иNeptune Underwater Suite, где они смогут погрузиться в сказочную атмосферу.К словусказать, победительница с наибольшей суммой выигрыша в лотерею в 2017 году тожене сразу объявилась в лотерейном центре "Столото". 63-летняяпенсионерка Наталья Власова из Воронежской области попросту не знала, что еебилет выиграл многомиллионный джекпот.Итак, именанынешних победителей пока не известны, но один из них живет вгороде на Неве, а другой – в Свердловской области. Проверить результаты тиражейжители этих и других регионов могут на сайте лотерейного супермаркета ,а уточнить всю информацию о получении выигрыша – по телефону +7 499270-27-27.