Во время
новогоднего тиража Русского лото 1 января обладателями баснословных
финансовых состояний стали два счастливчика – из Санкт-Петербурга и
Свердловской области. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Несмотря
на информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители пока
не вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов.
Во время
новогоднего тиража "Русского лото" 1 января обладателями баснословных
финансовых состояний стали два счастливчика – из Санкт-Петербурга и
Свердловской области. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Несмотря
на информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители пока
не вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов.
Число мультимиллионеров
в России выросло: по итогам 1264-го тиража "Русского лото" два
человека выиграли по полмиллиарда рублей. Но победители почему-то не выходят на
связь и до сих пор не пришли за выигрышем.
Как утверждает
операционный директор по маркетингу АО "ТК "Центр" (бренд
"Столото") Варвара Басанович, обычно победители дают о себе знать в
течение одной-двух недель после тиража. "Мы предполагаем, что люди
волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не
шуточные. А может быть, в новогодней суете, счастливчики просто забыли про
билеты и не проверили их", – предположила Варвара Басанович и добавила,
что в "Столото" ждут новоявленных миллионеров с нетерпением.
Тем временем победителями лотереи уже заинтересовался крупный и средний
бизнес. Сервис заказа такси "Ситимобил" запустил специально
для счастливчиков тариф "Вертолет". Крупнейший производитель
мороженого "Чистая линия" приглашает победителей зарядить удачей
уникальную фабрику мороженого, расположенную на самой высокой смотровой
площадке в Европе Panorama 360, где мультимиллионеры смогут насладиться лучшим
видом на Москву.
Новых русских
миллионеров ждут и в Дубае: престижный и один из лучших в мире курортный
комплекс Atlantis, The Palm открывает для них свои двери в подводное царство.
Отель готов разместить гостей в уникальных подводных супер-люксах Poseidon и
Neptune Underwater Suite, где они смогут погрузиться в сказочную атмосферу.
К слову
сказать, победительница с наибольшей суммой выигрыша в лотерею в 2017 году тоже
не сразу объявилась в лотерейном центре "Столото". 63-летняя
пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области попросту не знала, что ее
билет выиграл многомиллионный джекпот.
Итак, имена
нынешних победителей пока не известны, но один из них живет в
городе на Неве, а другой – в Свердловской области. Проверить результаты тиражей
жители этих и других регионов могут на сайте лотерейного супермаркета ,
а уточнить всю информацию о получении выигрыша – по телефону +7 499
270-27-27.