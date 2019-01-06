Легковой автомобиль врезался стоявший на дороге грузовик

Легковой автомобиль врезался стоявший на дороге грузовикОдин человек погиб при столкновении автомобиля «ВАЗ-2110» с грузовиком на трассе М-7 под Владимиром, сообщает региональное управление ГИБДД.Авария произошла 5 января около 23:00 на 1 км подъезда к Иваново. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в стоявший на дороге автомобиль Volvo FH12 с полуприцепом.В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.