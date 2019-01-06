Отечественные звезды уже отошли от празднования Нового года и принялись будоражить общественность новыми скандалами. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года.

Отечественные звезды уже отошли от празднования Нового года и принялись будоражить общественность новыми скандалами. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года.Дочь певицы Славы Александра показала свои откровенные фото, Звездная мама явно осталась в восторге от снимков.20-летняя Саша Морозова ничуть не стесняется своей сексуальности. Дочь Славы – начинающая модель.В своем Instagram девушка часто публикует провокационные снимки. Очередное фото в стиле ню не оставило поклонников Саши равнодушными.Актриса Кристина Асмус во время новогодних праздников впервые открыла для себя Дубай. Из-за этого она обратилась к поклонникам с "криком о помощи".Асмус поинтересовалась у фанатов, где лучше проводить время на знаменитом курорте. "Молю, кто был здесь или живет, пишииите!! ? Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", – написала она.Появление на свет первенца герцогини Сассексской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность уже волнует множество вопросов о будущем ребенка. Дело в том, что малыш не получит право носить титул "Его Королевское Высочество".У герцогини Сассексской на данный момент нет разрешения на использование такого обращения. Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет – старший сын старшего сына принца Уэльского.Телеведущая Юлия Барановская уже давно никак не связана с футболистом Андреем Аршавиным. Однако новые факты из жизни бывших супругов продолжают всплывать по сей день.Нередко всплывала информация о том, что Аршавин жесток со своими избранницами. Андрей может не только оскорбить, но и поднять руку на женщину.Смерть Криса Кельми потрясла многих коллег по цеху. Певца почтили многие знаменитости.Так, Дана Борисова поделилась в своем Instagram видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах видно, что рядом с телеведущей сидит Кельми.Артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения. Судя по кадрам, состояние артиста тогда было далеко не самым лучшим.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 января 2019 года, читайте в и специальных .