Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано. Эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано. Эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.Пожар произошел в субботу вечером в результате разгерметизации оборудования; были эвакуированы 16 человек. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пока возгорание локализовано по всей площади. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет, передает ТАСС.