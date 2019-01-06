Православные христиане готовятся встречать Рождество. Шестого января верующие отмечают сочельник. Завершается самый строгий сорокадневный Рождественский пост, во всех церквях пройдут праздничные службы.

Православные христиане готовятся встречать Рождество. Сегодня, 6 января, верующие отмечают сочельник. Завершается самый строгий сорокадневный Рождественский пост, во всех церквях пройдут праздничные службы, передает телеканал "Россия 24".Утреннюю службу в Храме Христа Спасителя возглавит Патриарх Кирилл, а главное богослужение начнется там же за час до полуночи. Рождество по старому стилю, кроме Русской православной церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.Готовятся отмечать светлый праздник и в храмах канонической Украинской православной церкви. Сегодня там действует больше 11 тысяч православных приходов, и в каждом из них в ночь на Рождество будут служить Всенощное бдение. Соберутся миллионы прихожан.В Киево-Печерской Лавре нарядили елку, церковный хор репетирует праздничный концерт. Главное, о чем будут молиться православные в это неспокойное для церкви Украины время — о мире.