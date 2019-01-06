Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что отменил приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, уступив интересам сенаторов.

Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что отменил приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, уступив интересам сенаторов.Визит Рогозина в США был запланирован на февраль, но позднее NASA проинформировало Роскосмос о переносе поездки на неопределенный срок​​​. И вот теперь Брандестайн сказал, что хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому отменил приглашение.Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 года. В прошлом году с него временно сняли санкции и выдали разрешение на поездку, чтобы он мог обсудить с NASA дальнейшее сотрудничество. Также планировалось, что Рогозин встретится представителями компании Boeing, посетит штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" и прочтет лекцию в университете.В июле 2018 года Брандестайн заявил, что лучшая площадка для диалога России и США в условиях санкций — это космос. По его словам, американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, и разногласиям там не место.