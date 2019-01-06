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<a href="http://33live.ru/novosti/06-01-2019-protest-po-anglijski-fanat-blekpula-vynudil-arsenal-peresest-na-drugoj-avtobus.html" target="_blank">Протест по-английски: фанат Блэкпула вынудил Арсенал пересесть на другой автобус</a> - Болельщик английского клуба Блэкпул незадолго до матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против лондонского Арсенала отметился курьезным поступком. Он выразил протест против руководства своего любимого клуба, забравшись на автобус столичного клуба.