Свыше 50 тысяч человек приняли участие в демонстрациях во Франции. Это уже восьмая акция протеста жёлтых жилетов. В Париже на улицы вышли как минимум три с половиной тысячи несогласных. Может ли власть их успокоить?

Свыше 50 тысяч человек приняли участие в демонстрациях во Франции. Это уже восьмая акция протеста "жёлтых жилетов". В Париже на улицы вышли как минимум три с половиной тысячи несогласных. Может ли власть их успокоить?"Что это, бунт? Нет, Макрон, это революция" – под таким лозунгом вышли сегодня протестующие на улицы французских городов. Уже восьмую субботу подряд основные протесты прошли в Париже, и они стали чуть ли не самыми жестокими с начала демонстраций желтых жилетов.Протестующие не просто переворачивали и поджигали машины, как это происходило раньше – на этот раз в огне оказался плавучий ресторан, баррикады в районе Сен-Жермен и сразу несколько полицейских байков. Самих полицейских демонстранты старались завалить на землю и начинали избивать.В ответ полиция применяла слезоточивый газ, под который попали в том числе случайные прохожие. Поскольку протестами был охвачен весь центр, который популярен у гостей города, в толпе оказались и туристы, в том числе из России.Когда протесты только начинались, демонстранты требовали, чтобы власти отказались от экономических реформ (планировалось повысить пошлины на топливо и увеличить налоги). Президент Эммануэль Макрон пошёл на уступки: повышение цен обещали заморозить, минимальную зарплату подняли на 100 евро, ввели дополнительные налоговые льготы. Но теперь протестующим этого недостаточно."Власть смотрит на нас свысока. Макрон говорит, что мы ничто, что мы — просто толпа, полная ненависти"."Мы устали платить. Мы больше не хотим быть рабами, мы хотим жить за счет того, что зарабатываем".Правительство при этом заявляет, что готово к дополнительным изменениям, однако тех, кто выходит на новые демонстрации, называет провокаторами."Мы приняли конкретные меры в ответ на требования "желтых жилетов", — говорит официальный представитель правительства Бенжамен Гриво. — Парламент одобрил их всего через 12 дней после обещания президента. Учитывая эти меры, те "желтые жилеты", которые до сих пор выходят на улицы – это провокаторы, которые хотят восстания и свержения правительства".Эти слова разозлили демонстрантов — они попытались штурмовать здание правительства, где находился официальный представитель кабмина; чиновника пришлось экстренно эвакуировать. И в целом беспокойство французского правительства можно понять. Сейчас причислить себя к демонстрантам могут любые радикалы – для этого достаточно желтого жилета, который должен быть у каждого водителя. Этот предмет одежды становится общеевропейским символом протеста – теперь его надевают и жители Будапешта, требующие от своего правительства отмены трудовой реформы, и лондонцы, которые выступают за немедленный Brexit.