Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в канадских Виктории и Ванкувере. В матче за третье место мирового первенства российские хоккеисты одержали победу над сборной Швейцарии – 5:2.Подопечные Валерия Брагина с самого начала поединка захватили преимущество на льду и начали буквально расстреливать ворота голкипера сборной Швейцарии. Это дало плоды и на 5-й минуте счет открыл Кирилл Слепец, элегантно прокинувший шайбу между ног Луке Холленштайну.Позже российские хоккеисты смогли развить свой успех и забить вторую шайбу. На 14-й минуте матча Никита Шашков умчался в контратаку, выкатился на рандеву с тем же Холленштайном и мощным броском поразил дальний угол ворот соперника. На этом первый период и завершился.Nikita Shashkov makes it 2-0 for Russia, just after the power-play expires! #WorldJuniors pic.twitter.com/SZhnRboQPW— TSN (@TSN_Sports) 5 января 2019 г.Однако второй период начался с "зеркального" ответа Швейцарии. На 5-й минуте швейцарский защитник Симон Ле Культр совершил бросок по нашим воротам, Петр Кочетков отразил бросок, но дежуривший на "пятачке" Валентин Нуссбаумер оказался проворнее остальных и добил шайбу.Россия не дрогнула после пропущенной шайбы и уже спустя 8 минут хоккеисты "красной машины" втроем выкатились на двоих защитников Швейцарии, шайба оказалась у Клима Костина, и он легко забил третий гол. Свою шайбу он отпраздновал, демонстративно заткнув уши. Во время матча болельщики периодически его освистывали из-за инцидента прошлого матча против США.Klim Kostin is quickly becoming a villain at the #WorldJuniors, but after scoring Russia's 3rd goal of the Bronze Medal match, he didn't want to hear it from the fans