Подписание мирного договора между Японией и Россией будет выгодно и Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Подписание мирного договора между Японией и Россией будет выгодно и Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Синдзо Абэ."Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", — сказал он в эфире местного телевидения, комментируя влияние Токио и Вашингтона на российско-японские переговоры по мирному договору.Синдзо Абэ отметил, что территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на южных Курилах россияне не согласятся с переходом их принадлежности Японии, подчеркнул премьер.В Сингапуре 14 ноября прошлого года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора.После окончания Второй мировой войны все южные Курилы были включены в состав Советского Союза, однако Токио до сих оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Итого как минимум восемь островов, не считая отдельно стоящие скальные островки (острова Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой и др.).Миф о "четырех островах", по мнению специалистов, России навязан японцами, которые объединили все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров — Хабомаи.