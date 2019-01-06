Злоумышленник подал в страховую компанию заявление о возмещении ущерба в размере около 300 тысяч рублей за якобы похищенный автомобиль...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в сфере автострахования.В ОМВД России по Даниловскому району обратился представитель страховой компании. Он рассказал, что клиент компании подал заявление о возмещении ущерба в связи с похищением его автомобиля для получения выплаты в размере около 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель столицы.Было установлено, что злоумышленник обратился в один из столичных отделов полиции и сообщил о том, что у него похитили автомобиль. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». После чего потерпевший обратился в страховую компанию с заявлением о выплате ущерба. Полицейские установили, что потерпевший инсценировал похищение своего автомобиля, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».Отделением дознания ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22