Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась двумя матчами: в Москве, где Спартак встречался с Сибирью, и Нижнекамске, где Нефтехимик принимал омский Авангард.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась двумя матчами: в Москве, где "Спартак" встречался с "Сибирью", и Нижнекамске, где "Нефтехимик" принимал омский "Авангард".В столице России соперники "всухую" провели первый период, зато во втором голы посыпались один за другим. И все – в ворота сибиряков. Шайбы Ярослава Дыбленко, Бена Максвелла, Вячеслава Лещенко, Артема Воронина и Александра Осипова предрешили исход встречи, а в заключительном периоде Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс довершили разгром "Сибири".В Нижнекамске матч протек в более упорном русле. Хоккеисты "Авангарда" открыли счет усилиями Евгения Медведева, но еще в первом периоде нападающий "Нефтехимика" Ильдар Шиксатдаров выровнял положение. Победитель определился в третьем игрвоом отрезке, когда Михаил Фисенко вывел омичей вперед и принес своему клубу выездную победу.