Два с половиной миллиона зрителей, сборы - 700 миллионов рублей. Лента Т-34 уверенно вышла в лидерах проката. И вот что интересно: эту историю многие приходят смотреть не один раз.

Два с половиной миллиона зрителей, сборы — 700 миллионов рублей. Лента "Т-34" уверенно вышла в лидеры проката. И вот что интересно: эту историю многие приходят смотреть не один раз.2,5 миллиона зрителей, и это только за неполные 5 дней широкого проката. "Т-34" идет напролом и выигрывает самую важную в кино — новогоднюю битву за аудиторию.- Прям тронуло, тронуло!- Фильм просто обалденный получился — эмоциональный, масштабный.Зрители по всей стране благодарят создателей аплодисментами."Совершенно необязательно военному фильму быть мрачным, трагичным по интонации", — считает режиссер Алексей Сидоров.Из залов выходят в слезах, но с улыбкой. Жизнеутверждающее кино, оно оказалось таким нужным сейчас!- Осталось очень хорошее оптимистическое впечатление.И снова, как год назад на "Движении вверх", чтобы попасть на популярный фильм, билеты бронируют заранее.- Дома он точно смотреться будет хуже, один звук чего стоит: полное присутствие, как будто сидишь вместе с ними в башне.А многие зрители собираются вернуться в кинотеатры на "Т-34".- Детям покажем обязательно.История легендарного подвига, рассказанная современным киноязыком, уже собрала в прокате свыше 700 миллионов рублей. И никто не сомневается: "Т-34" пробьется к своим! Символическую планку в миллиард рублей, которую за всю современную историю удалось взять лишь десяти лучшим российским фильмам, "Т-34" возьмет штурмом на полном ходу уже через пару дней!