Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot. Американцы не дали туркам ни скидку на свои комплексы, ни доступа к технологиям.

Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot. Американцы не дали туркам ни скидку на свои комплексы, ни доступа к технологиям.По данным СМИ, последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе​​​. Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку за поставку ЗРК Patriot (российские системы обойдутся намного дешевле), ни передачу технологий, передает РИА Новости.Ранее госдеп США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз — в пользу китайских комплексов, а второй — в пользу С-400. Вашингтон в свою очередь предупреждал Анкару, что в случае приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.Кредитное соглашение по поставкам российских ЗРК Турции было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть – за счет оборонного кредита, предоставленного Россией.