Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик может провести бой против российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил промоутер украинского спортсмена Александр Красюк, оценивая потенциальных соперников своего клиента.

Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик может провести бой против российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил промоутер украинского спортсмена Александр Красюк, оценивая потенциальных соперников своего клиента."У нас есть проблемы в вопросе подбора соперника для Усика в новом дивизионе – Паркер и Миллер ответили отказом, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, в апреле сразится с Джошуа, — приводит слова Красюка Russia Today со ссылкой на Isport. – В итоге для дебютного поединка Усика в тяжелом весе мы имеем выбор между Поветкиным и Ортисом. Именно кто-то из них с вероятностью в 70 процентов и станет следующим соперником Усика".Напомним, что Поветкин накануне перенес операцию на локтях и теперь продолжает восстановление. Его представители сообщили о том, что он вернется на ринг в апреле 2019 года. Сам "Русский Витязь" ранее выражал желание провести бой против Диллиана Уайта.