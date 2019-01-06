Костромичей приглашают побороться за титул чемпиона по бегу в валенках

Костромичей приглашают побороться за титул чемпиона по бегу в валенкахПраздник Русского валенка пройдет 7 января в 14 часов на Сусанинской площади в Костроме, сообщает пресс-служба городской администрации.На празднике пройдут соревнования за титул чемпиона по бегу в валенках. Будет организовано четыре забега по шесть человек, победителей определят как среди женщин так и среди мужчин. В забеге смогут принять участие люди старше 14-ти лет, регистрация пройдет с 13:00 до 13:30.На празднике гостей игры и конкурсы: танцы в валенках, перетягивание каната, валеночный боулинг и другое.