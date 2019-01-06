На территории национального парка Земля леопарда в Приморье задержали двух браконьеров, один из которых оказался юристом, а второй - депутатом местного совета. Поимку нарушителей сняли на видео.

На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье задержали двух браконьеров, один из которых оказался юристом, а второй — депутатом местного совета. Поимку нарушителей сняли на видео.Задержали нарушителей в центральной части нацпарка — их следы инспекторы обнаружили во время патрулирования. При себе двое злоумышленников имели карабины "Тигр", радиостанции и рюкзаки с охотничьим инвентарем. Немногим позже был обнаружен и третий участник группы, который оказал активное сопротивление, угрожая открыть огонь по инспекторам, а затем скрылся в лесу. Остановить его не удалось.Подозреваемых передали прибывшим на место стражам порядка, тогда-то и выяснилось, что один из них является депутатом местного совета, а второй — юристом. Таким образом, оба имели отчетливое представление о том, что охота на территории нацпарка является уголовным преступлением. Впрочем, от дачи показаний мужчины отказались.Материалы по данному случаю были переданы в СКР, в случае возбуждения уголовного дела задержанным грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.