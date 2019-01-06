Организованы дополнительные рейсы от Богоявленско-Анастасиина собора

Организованы дополнительные рейсы от Богоявленско-Анастасиина собораДополнительные рейсы от Богоявленско-Анастасиина собора в разные районы Костромы будут организованы в рождественскую ночь, сообщает пресс-служба городской администрации.Проезд в этих автобусах будет бесплатным. Автобусы отправятся с улицы Симановского в 2 часа ночи 7 января по двум маршрутам.Первый маршрут пройдет по улицам Пятницкой, Советской, Кинешемскому шоссе, далее по улицам Индустриальной, Жилой до микрорайона «Давыдовский-2». Второй маршрут проложен по улице Князева проспекту Мира, далее по улице Пушкина в микрорайон «Якиманиха».